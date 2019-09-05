Вонь в Кишиневе – на спиртзаводе оправдываются после проверок полиции

Администрация предприятия по производству крепких алкогольных напитков, на котором сотрудники МВД провели обыски в среду, 4 сентября, заявили, что токсические отходы от деятельности их компании в реку Бык не сливают.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. В сообщении для прессы, распространенном администрацией предприятия в четверг, говорится, что спиртзавод "работает по замкнутому циклу и технически не может ничего сливать в реку".

В компании также категорически отрицают использование в производстве сырья без сопроводительных документов о его происхождении.

Администрация спиртзавода настаивает - на ряде фото, опубликованных на сайте МВД, "изображены бражка и сироп", которые были предоставлены во время проверки представителям полиции "в качестве подтверждения экологичности процесса".

Таким образом, на спиртзаводе заявляют о "непричастности к загрязнению реки Бык", а также уточняют, что в ближайшие дни представят полиции соответствующие доказательства.

"Не соответствует действительности заявление Apă Canal Chișinău, что причина сбоя работы очистных сооружений, возможно, связана с жидкими отходами производства спирта. Жидкая фракция используется в производстве в режиме закрытого цикла, следовательно, ее попадание в канализационную сеть технически невозможно", - сообщили на предприятии.

В среду утром сотрудники полиции начали детальные проверки на одном из предприятий, которое расположено в непосредственной близости к очистным сооружениям в Кишиневе, а также на муниципальной станции очистки. Инспекция началась по распоряжению министра внутренних дел Молдовы, вице-премьера Андрея Нэстасе.

В полиции считают, что на предприятии, производящем алкогольные напитки, используют сырье без соответствующих документов о его происхождении, а также занимаются сливом токсических веществ в реку Бык, загрязняя воду и берега, а также провоцируя неприятный едкий запах, который жители Кишинева чувствуют уже вторую неделю подряд.

В Национальном инспекторате по расследованиям намерены установить незаконные действия администраторов и сотрудников спиртзавода по нарушению предписанного технологического процесса, а также определить, какие химические вещества использовались на предприятии и сливались в реку Бык, загрязняя природную среду в муниципии Кишинев.

В МВД заявляют, что в рамках заведенных уголовных дел все виновные в загрязнении окружающей среды будут привлечены к ответственности, а квалификация их действиям будет дана в соответствии с законодательством Республики Молдова.

АО Apă-Canal Chişinău назвал виновными в том, что кишиневцам приходится дышать смрадом, ряд экономических агентов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник поставщиком воды.

"Источником неприятного запаха в столице является сомнительная деятельность ряда кишиневских экономических агентов. Именно тех, кто сливает напрямую в очистную станцию сточные воды с максимально допустимым уровнем загрязнения", - подчеркнули в Apă-Canal.

Эксперты предприятия-поставщика воды намерены подсчитать нанесенный ущерб и потребовать наказания виновных. "Проверки экономических агентов продолжатся. Будут взяты пробы для анализов. Специалисты предполагают, что список фирм-нарушителей увеличится", - добавил поставщик воды.

Два уголовных дела заведены 2 сентября Генеральной прокуратурой по факту неприятного запаха, испытывающего на прочность жителей и гостей столицы.

Поводом для внимания прокуроров стала информация, распространенная молдавскими СМИ, где было сказано о неприятном запахе и сознательном загрязнении реки Бык экономическими агентами.

Прокуроры намерены детально расследовать все обстоятельства, приведшие к состоянию экологической катастрофы в бассейне реки Бык вниз по течению от Кишинева. Следствию предстоит установить лиц, причастных к нанесению вреда природе, а также определить размер ущерба из-за допущенной ими преступной халатности.

В ходе следствия прокуроры намерены ознакомиться с мнением контролирующих органов государства, которых попросят вынести вердикт - насколько сильный вред окружающей среде нанесли действия экономических агентов или других лиц, причастных к сложившейся ситуации.

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