В Приднестровье установили причину взрывов

ТИРАСПОЛЬ, 5 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. На одной из улиц города Рыбница в частном домовладении с интервалом в секунду произошло два взрыва. Осмотрев место происшествия, специалисты выяснили, что причиной ЧП стало воспламенение взрывчатых веществ, которые находились в металлическом сейфе. Такой вывод они сделали, исходя из объяснений 68-летнего владельца дома.
"Запланировав врезать в металлическую дверь сейфа внутренний замок, хозяин дома приступил к задумке, вооружившись "болгаркой". Охотника с многолетним стажем не смутил факт нахождения в сейфе пороха и боеприпасов к охотничьему ружью", - отметили в МВД Приднестровья.
Необдуманные действия вызвали цепную реакцию.
Мужчина чудом спасся. Его обнаружила лежащим на полу супруга, которая и вызвала скорую помощь. Он получил ожог грудной клетки, рук и лица.
Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. В настоящее время угрозы для его жизни нет.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку все обстоятельств происшествия.
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