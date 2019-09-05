В Молдову добралась из тропиков экзотическая болезнь: как уберечься от опасности

В Кагуле подтвержден случай заражения лихорадкой Западного Нила, заболевшим оказался пожилой мужчина, диагноз был подтвержден врачами на основании детальных анализов, проведенных в лаборатории.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила был подтвержден в Кагуле, об этом сообщили в городском Центре общественного здоровья.

В местную районную больницу 26 августа доставили пожилого мужчину, который жаловался на общее недомогание. "У пациента наблюдалось повышенное артериальное давление, были заметны признаки общей усталости", - сообщила журналистам главный врач Центра общественного здоровья Кагула Светлана Брума.

Двумя днями позже состояние пациента резко ухудшилось, 29 августа его срочно доставили вертолетом службы AVIASAN в Институт скорой медицинской помощи в Кишинев. В стационаре лабораторные анализы внесли ясность в состояние пациента - он заразился лихорадкой Западного Нила.

Мужчина сообщил врачам, что 13 августа почувствовал сильный и болезненный укус какого-то насекомого, однако не придал этому значения. Спустя пять дней он направился в Румынию, в город Галац. Там он и ощутил первые симптомы недомогания.

Между тем, врачи-инфекционисты дают рекомендации гражданам, как избежать заражения опасным вирусом. Во-первых, необходимо избегать укусов комаров, надевать одежду с длинными рукавами. Использовать специальные кремы, состав и запах которых будут отталкивать от вас кровососущих насекомых.

Также необходимо использовать в домашних условиях репелленты, которые не дадут комарам атаковать вас ночью. Одним из самых простых способов предотвратить попадание насекомых в дом - завесить входы и окна в жилище антимоскитными сетками.

Когда стоит бить тревогу

Инкубационный период болезни колеблется от нескольких дней до 2-3 недель (чаще 3-6 дней). Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40 градусов, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно в икроножных, потливости, головных болей.

Заболевание характеризуется резко выраженными явлениями общей интоксикации: сильная мучительная головная боль с преимущественной локализацией в области лба и глазниц, боли в глазных яблоках, обширные мышечные боли. Особенно сильно последние отмечаются в мышцах шеи и поясницы. У многих больных наблюдаются умеренные боли в суставах.

На высоте интоксикации нередко возникает многократная рвота, аппетит отсутствует, появляются боли в области сердца, чувство замирания и другие неприятные ощущения в левой половине грудной клетки. Может отмечаться сонливость, позже обнаруживается синдром серозного менингита, примерно у половины заразившихся.

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