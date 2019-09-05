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Влюбленная пара, иллюстративное фото.

Любовь онлайн - в Кишиневе знакомства в соцсетях приводят к ограблениям

CC0 / Pixabay / maura24
Происшествия
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Жажда найти вторую половину не всегда хорошо заканчивается в молдавской столице - за амурным авансами может скрываться преступный замысел.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Интернет дарит людям массу возможностей для развития, обучения и развлечения, а также шанс найти свою любовь. Однако нет единого мнения о таком виде поиска партнера по жизни, хотя многие говорят, что именно там нашли самого прекрасного человека в своей жизни.

Примерно так же думала 26-летняя жительница Кишинева, отправившаяся на свидание с новоиспеченным кавалером, познакомившись с ним через социальные сети. Более того, виртуальный воздыхатель обещал найти девушке рабочее место в столице. Поэтому встреча обещала быть вдвойне приятной. 

© Sputnik / I.Zotin
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Романтика полностью улетучилась после первой чашки кофе в одном из кафе по улице Бернардацци - 28-летний мужчина грубо оттолкнул даму, вырвал из ее рук сумку, вытащил оттуда дорогостоящий смартфон модели Samsung, а также портмоне с деньгами и документами.

Материальный ущерб, нанесенный пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, оценили в 5 тысяч 420 леев. Однако горе-Ромео не учел, что в кафе установлены камеры видеонаблюдения, и оперативникам не составило особого труда идентифицировать его личность. 

На допросе в СИЗО в Управлении полиции Кишинева мужчина полностью признал свою вину, а если ее докажут в суде, он отправится за решетку на срок от 5 до 7 лет.

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Теги:
Кишинев, преступники, ограбления, опасность, знакомство, соцсети


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