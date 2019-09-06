В 26 районах Молдовы прошли обыски в рамках борьбы с оборотом наркотиков

Более 200 полицейских задействованы в проведении 145 обысков в 26 районах страны.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Утро пятницы выдалось беспокойным для всех наркоторговцев страны. В 26 районах Молдовы проходят обыски в рамках борьбы с оборотом наркотиков. Более 200 полицейских задействованы в проведении спецоперации.

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"Были изъяты более 7 кг марихуаны, 50 гр героина, 10 гр метадона, 1316 растений конопли. 27 человек получили статус подозреваемого, а 13 были задержаны", - говорится в сообщении для прессы полиции Молдовы.

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Ранее стало известно, как прокуроры и офицеры Нацинспектората расследований раскрыли деятельность преступной группировки, хитро скрывавшей свои действия по контрабанде и продаже наркотиков. Следить за ними пришлось почти год.

Как выяснило следствие, весной 2018 года группа людей от 21 года до 28 лет создала группировку и поделила роли – лидеры занимались ввозом в Молдову наркотиков, пользуясь услугами международных пассажирских рейсов, а другие члены формирования продавали товар через мессенджер.

За незаконный оборот наркотиков молдавское законодательство предусматривает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы. Отмывание денег карается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы, а контрабанда – от 3 до 10 лет тюремного заключения.

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