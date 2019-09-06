Будьте начеку: в Кишиневе пенсионеров могут ограбить средь бела дня

Для некоторых представителей криминального мира даже моральный закон не писан, ограбить старика или ребенка для них - это пара пустяков, а подтверждение тому - дерзкое преступление, совершенное в коммуне Бубуечь в пригороде Кишинева.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Некоторые молодые люди, не имея рабочего места или просто не желая работать, выбирают легкий путь - преступный. Причем жертву ограбления они определяют из числа самых слабых - детей, подростков и стариков.

Примерно такой стиль жизни выбрал для себя 27-летний уроженец Хынчештского района, который промышлял уличными ограблениями. По данным столичной полиции, молодой человек следил за пожилой женщиной, когда та разговаривала по мобильному телефону модели Samsung, прогуливаясь по улице коммуны Бубуечь, расположенной поблизости от Кишинева.

Уловив удачный момент и воспользовавшись отсутствием свидетелей, мужчина напал на пенсионерку, толкнув ее и вырвав из рук дамскую сумочку, в которой находились ценные вещи - смартфон, деньги и документы.

Женщина вызвала на место происшествия сотрудников полиции, которые незамедлительно начали поиски преступника. В результате оперативных мер следователи обнаружили грабителя, который скрывался в доме своих родственников в Каларашском районе. Однако, когда опергруппа приехала арестовывать грабителя, он оказал сопротивление полиции, после чего бросился бежать.

Немало сил и терпения потребовалось полицейским, чтобы догнать его. Позже беглеца доставили в Инспекторат полиции сектора Чеканы, где он полностью сознался в содеянном. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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