Домушники уносят все из кишиневских квартир и гаражей - даже старые пылесосы

В жажде легкой наживы воры в молдавской столице не останавливаются ни перед чем, проникая в чужие помещения они забирают все, что им кажется ценным, а потом реализуют награбленное случайным прохожим возле рынков.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Несмотря на то, что отпускной сезон почти прошел, а многие столичные жители вернулись в свои дома и квартиры, ограблений в городе меньше не стало.

Воры-домушники просто начали использовать другую тактику - они не выслеживают признаки давнего отсутствия хозяев, а стараются втереться к доверие к их соседям и знакомым, чтобы выяснить - когда владельцев квартиры или другой недвижимости нет на месте, чтобы вынести все, что плохо лежит.

Сотрудники Инспектората полиции Ботаники задержали 26-летнего столичного жителя, подозреваемого в ограблении гаража, куда на время ремонта квартиры хозяева вывезли всю мебель и бытовую технику. По данным полиции, ограбление произошло на улице Буребиста, а оперативникам позвонил владелец украденных вещей.

Мужчина сообщил, что у него из гаража вынесли все - не только дорогостоящую бытовую технику, но и посуду, и даже средства бытовой химии. Не погнушался юный воришка даже стареньким пылесосом, который хозяин держал для уборки гаража.

Следователи, прибывшие на место происшествия, установили: вор проник в помещение, выбив окно. Через него и вынес все, что ему казалось ценным. Материальный ущерб, причиненный хозяину гаража, составил 17 200 леев.

Через несколько дней оперативникам удалось найти подозреваемого и доставить его в Инспекторат сектора Ботаника на допрос. Он полностью сознался в содеянном и сообщил сотрудникам полиции, что часть вещей успел продать, а часть имущества хранится у него дома. Позже следователи установили, что молодой человек ранее был судим и отбывал срок за аналогичное преступление.

Сейчас подозреваемый находится в камере СИЗО, если его вину признают в суде, он заплатит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо отправится за решетку на срок до 4 лет.

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