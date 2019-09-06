Домушники уносят все из кишиневских квартир и гаражей - даже старые пылесосы

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Несмотря на то, что отпускной сезон почти прошел, а многие столичные жители вернулись в свои дома и квартиры, ограблений в городе меньше не стало.
Воры-домушники просто начали использовать другую тактику - они не выслеживают признаки давнего отсутствия хозяев, а стараются втереться к доверие к их соседям и знакомым, чтобы выяснить - когда владельцев квартиры или другой недвижимости нет на месте, чтобы вынести все, что плохо лежит.
Сотрудники Инспектората полиции Ботаники задержали 26-летнего столичного жителя, подозреваемого в ограблении гаража, куда на время ремонта квартиры хозяева вывезли всю мебель и бытовую технику. По данным полиции, ограбление произошло на улице Буребиста, а оперативникам позвонил владелец украденных вещей.
Мужчина сообщил, что у него из гаража вынесли все - не только дорогостоящую бытовую технику, но и посуду, и даже средства бытовой химии. Не погнушался юный воришка даже стареньким пылесосом, который хозяин держал для уборки гаража.
Следователи, прибывшие на место происшествия, установили: вор проник в помещение, выбив окно. Через него и вынес все, что ему казалось ценным. Материальный ущерб, причиненный хозяину гаража, составил 17 200 леев.
Через несколько дней оперативникам удалось найти подозреваемого и доставить его в Инспекторат сектора Ботаника на допрос. Он полностью сознался в содеянном и сообщил сотрудникам полиции, что часть вещей успел продать, а часть имущества хранится у него дома. Позже следователи установили, что молодой человек ранее был судим и отбывал срок за аналогичное преступление.
Сейчас подозреваемый находится в камере СИЗО, если его вину признают в суде, он заплатит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо отправится за решетку на срок до 4 лет.
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