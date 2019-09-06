Громкие задержания и снятия с должностей в Кишиневе – что стало поводом

Накануне своей должности лишился директор Бюро по миграции и беженцам при МВД Молдовы, а в пятницу бывший замдиректора СИБ был задержан и помещен под предварительный арест.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Прокуратура Кишинева в сотрудничестве с офицерами Службы информации и безопасности и Отдела по борьбе с коррупцией при МВД Молдовы ведут расследование по уголовному делу о превышении служебных полномочий и извлечении выгоды из влияния рядом сотрудников и руководителей Бюро по миграции и убежищу.

Поводом для начала уголовного дела и расследования стало выдворение из Молдовы семи турецких граждан, присутствие которых на территории страны ранее признали "нежелательным".

Граждане Турции, посчитавшие свое выдворение из Молдовы незаконным, обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который осудил республику за нарушение прав зарубежных граждан и обязал выплатить им материальную компенсацию.

По решению ЕСПЧ от 11 июня 2019 года, Молдова обязана выплатить 125 тысяч евро пяти гражданам Турции, права которых международная инстанция признала нарушенными. Более того, штраф, который будет выплачен из средств госбюджета Молдовы, настолько велик, поскольку ущерб от выдворения этих граждан из Молдовы, по мнению суда, был нанесен не только лично им, но и обществу.

По уголовному делу, открытому кишиневской прокуратурой, обвинение было выдвинуто директору Бюро по миграции и убежищу при МВД Молдовы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

По этому уголовному делу, 6 сентября 2019 года, бывший заместитель директора СИБ был задержан на 72 часа и помещен в камеру следственного изолятора за превышение служебных полномочий, повлекшее за собой тяжкие последствия.

На данный момент в прокуратуре выясняют – кто еще мог быть причастен к этому уголовному делу.

Высылка граждан Турции произошла осенью прошлого года. Как заявляла Служба информации и безопасности, семь иностранных граждан были выдворены из страны по подозрению в связи с исламистской группировкой. На родине их приговорили к тюремному заключению.

По данным организации Amnesty International Moldova, депортированные — сотрудники частного молдавско-турецкого лицея. Организация отмечает, что спецоперация СИБа была проведена с нарушениями.

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