08:42 07 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.71
Поиск
Кража, архивное фото.

Домушники уносят все из кишиневских квартир и гаражей - даже старые пылесосы

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
Получить короткую ссылку
168 0 0

В жажде легкой наживы воры в молдавской столице не останавливаются ни перед чем, проникая в чужие помещения они забирают все, что им кажется ценным, а потом реализуют награбленное случайным прохожим возле рынков.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Несмотря на то, что отпускной сезон почти прошел, а многие столичные жители вернулись в свои дома и квартиры, ограблений в городе меньше не стало.

Воры-домушники просто начали использовать другую тактику - они не выслеживают признаки давнего отсутствия хозяев, а стараются втереться к доверие к их соседям и знакомым, чтобы выяснить - когда владельцев квартиры или другой недвижимости нет на месте, чтобы вынести все, что плохо лежит. 

Arest
CC0 / Pixabay / 4711018
Воровство с любовью: в столице задержали пару "домушников" - видео

Сотрудники Инспектората полиции Ботаники задержали 26-летнего столичного жителя, подозреваемого в ограблении гаража, куда на время ремонта квартиры хозяева вывезли всю мебель и бытовую технику. По данным полиции, ограбление произошло на улице Буребиста, а оперативникам позвонил владелец украденных вещей. 

Мужчина сообщил, что у него из гаража вынесли все - не только дорогостоящую бытовую технику, но и посуду, и даже средства бытовой химии. Не погнушался юный воришка даже стареньким пылесосом, который хозяин держал для уборки гаража. 

Следователи, прибывшие на место происшествия, установили: вор проник в помещение, выбив окно. Через него и вынес все, что ему казалось ценным. Материальный ущерб, причиненный хозяину гаража, составил 17 200 леев.

 

Через несколько дней оперативникам удалось найти подозреваемого и доставить его в Инспекторат сектора Ботаника на допрос. Он полностью сознался в содеянном и сообщил сотрудникам полиции, что часть вещей успел продать, а часть имущества хранится у него дома. Позже следователи установили, что молодой человек ранее был судим и отбывал срок за аналогичное преступление. 

Сейчас подозреваемый находится в камере СИЗО, если его вину признают в суде, он заплатит штраф  от 32 до 67 тысяч леев, либо отправится за решетку на срок до 4 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Взял и ушел: дерзкая кража в магазине Кишинева попала на видео
Нахальная кража: в Кишиневе смартфоны воруют прямо из-под носа - видео
Крупная кража: воры вынесли из дома в Маркулештах золото и два пистолета
Теги:
предупреждение, меры безопасности, расследование, полиция, домушники, воры


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ники Минаж
Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж
300 метров над землей: канатоходец сорвался между башнями Москва- Сити
Летел с 300 метров: канатоходец сорвался между башнями Москва-Сити - видео
Сколько денег находится в обращении в Молдове
Структура нацвалюты в Молдове: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться