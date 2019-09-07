Серьезная авария: Dacia с детьми врезалась в фуру в Страшенах

За рулем машины находилась женщина, в салоне были трое несовершеннолетних детей и ее муж.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. В субботу в полдень на трассе М-5, возле села Негрешть Страшенского района легковой автомобиль Dacia врезался в грузовик

За рулем Dacia находилась 41-летняя женщина, пассажирами которой были ее муж 44 года и трое несовершеннолетних детей - один ребенок семи лет и двое детей возрастом три года.

Пытаясь повернуть, чтобы въехать в село, водительница потеряла контроль над автомобилем, когда входила в поворот. В итоге легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая выезжала на главную дорогу, сообщает полиция Страшен.

В результате столкновения водитель и дети были получили незначительные травмы, а муж женщины был доставлен в районную больницу Страшен с переломом ключицы.

Водитель была трезва, сообщает полиция. Идет расследование обстоятельств аварии.

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