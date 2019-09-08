Вранча продолжает "шалить": этой ночью произошло землетрясение

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Румынский Национальный институт физики Земли (INFP) сообщил, что ночью, в 02:22, произошло землетрясение с эпицентром в сейсмической зоне Вранча, расположенной в уезде Бузэу.

По официальным данным, магнитуда составила 4,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 136 километров.

Сообщается, что землетрясение произошло вблизи городов: Нехойу (13 км), Валений-де-Мунте (28 км), Поворот Бузэу (31 км), Слэник (32 км), Урлаши (42 км).

Землетрясение почуствовали в том числе и жители Молдовы. INFP оценила интенсивность толчков на уровне 2 баллов по шкале Меркалли. В августе Вранча давала о себе знать порядка 20 раз. А с начала сентября это уже пятое землетрясение.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

© Photo: INFP.RO Землетрясение в уезде Бузэу (Румыния).

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Почему часто Молдову трясет?

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром стихии считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят её на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Есть версия

Кстати, по одной из версий, Молдову стало так часто "трясти" из-за добычи сланцевого газа, которым промышляли американцы несколько последних лет в Румынии. Многочисленные забастовки, недовольство местных жителей, а также критические комментарии экспертов о том, что добыча данного вида топлива крайне загрязняет окружающую среду, привели к тому, что добыча была приостановлена. Однако ее последствия могут быть до сих пор ощутимы.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости