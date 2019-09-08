Серьезное ДТП в Каушанах — машина вылетела с трассы и перевернулась

Две женщины доставлены с травмами в больницу, водитель был трезв, он не пострадал.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Две женщины получили серьезные ранения в результате аварии в Каушанском районе.

Пострадавшие были госпитализированы после того, как их машина перевернулась и оказалась в канаве. По данным полиции, водитель ехал с превышением скорости и потерял управление.

Авария произошла на въезде в деревню Сэлкуца. Водитель, 24 лет, не пострадал. После теста на алкоголь было установлено, что он не употреблял спиртные напитки.

А в субботу в полдень на трассе М-5, возле села Негрешть Страшенского района легковой автомобиль Dacia врезался в грузовик. За рулем Dacia находилась 41-летняя женщина, пассажирами которой были ее муж 44 года и трое несовершеннолетних детей - один ребенок семи лет и двое детей возрастом три года.

Пытаясь повернуть, чтобы въехать в село, водительница потеряла контроль над автомобилем, когда входила в поворот. В итоге легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая выезжала на главную дорогу, сообщает полиция Страшен.

В результате столкновения водитель и дети были получили незначительные травмы, а муж женщины был доставлен в районную больницу Страшен с переломом ключицы.

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