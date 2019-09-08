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Сексуальное рабство

Озверевшая хозяйка в кровь избила шестилетнюю девочку в Каларашском районе

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
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Местные власти и полиция оперативно отреагировали на резонансную историю, которая вызвала шквал комментариев в Facebook.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Видео окровавленной девочки с разбитым лицом из села Бравича Каларашского района, опубликованное в Facebook, буквально всколыхнуло Молдову. Ужасающие кадры опубликовала в социальной сети сестра избитого ребенка.

Ребенок
© Sputnik/ Valeriy Melnikov
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По сообщению полиции, жительница Каларашского района жестоко избила шестилетнюю девочку за то, что она не убрала свою комнату. Ребенок находился у нее на воспитании, так как мать девочки еще год назад отправилась на заработки в Израиль. На попечение односельчанки она оставила четверых детей.

По сообщению ряда СМИ, взявшая под присмотр детей женщина получила от церкви дом, как попечительница. Кроме того, мать детей высылала ей ежемесячно из Израиля до 7 тысяч леев.

После публикации кадров издевательства над ребенком в ситуацию оперативно вмешались полиция и  местные власти. Шестилетняя девочка направлена на медицинское освидетельствование.

Полиция ведет расследование, чтобы определить наказание для избившей ребенка женщины.

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Теги:
насилие, дети


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