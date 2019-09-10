14:10 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Сапер национальной армии. Архивное фото

Житель Комрата выкопал снаряд времен Великой Отечественной

© Photo: Ministerul Apărării
Происшествия
Получить короткую ссылку
41 0 0

Армейские саперы обезвредили опасную находку, найденную местным жителем случайно.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил в земле житель Комрата.

На взрывоопасный предмет комратчанин наткнулся во время земляных работ, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Гагаузии (УЧС).

© AFP 2019 / ALEKSEY FILIPPOV
Отголоски войны: в Приднестровье нашли еще один снаряд времен ВОВ

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и УЧС, опасный предмет обезвредили саперы третьей мотопехотной бригады.

Боеприпасы времен войны на территории Гагаузии находят нередко. Предыдущий инцидент такого рода произошел в середине августа, когда житель Комрата, прокладывая водопроводную сеть, выкопал на принадлежащем ему участке старый артиллерийский снаряд.

А в конце мая в селе Терновка в Приднестровье также был обнаружен снаряд, который предположительно, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Находку сделали рабочие на частном огороде. Убирая сорняки, они обнаружили оболочку снаряда, который оказался не взрывоопасным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Эхо войны: в Тирасполе во дворе дома нашли четыре артиллерийских снаряда
Опасно для жизни: снаряды вермахта обнаружили в Штефан-Водэ - фото
Теги:
снаряд


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА Россия сегодня
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА "Россия сегодня"
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться