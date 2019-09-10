Житель Комрата выкопал снаряд времен Великой Отечественной

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил в земле житель Комрата.

На взрывоопасный предмет комратчанин наткнулся во время земляных работ, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Гагаузии (УЧС).

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и УЧС, опасный предмет обезвредили саперы третьей мотопехотной бригады.

Боеприпасы времен войны на территории Гагаузии находят нередко. Предыдущий инцидент такого рода произошел в середине августа, когда житель Комрата, прокладывая водопроводную сеть, выкопал на принадлежащем ему участке старый артиллерийский снаряд.

А в конце мая в селе Терновка в Приднестровье также был обнаружен снаряд, который предположительно, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Находку сделали рабочие на частном огороде. Убирая сорняки, они обнаружили оболочку снаряда, который оказался не взрывоопасным.

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