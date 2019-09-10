В Кишиневе кошельки воруют прямо из-под носа у владельцев - видео

В молдавской столице личные вещи нельзя оставить без присмотра ни на секунду - воры пытаются уловить каждый удобный момент, чтобы "умыкнуть" их так, что хозяин даже не заметит.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В последние полтора месяца в городе активизировались карманники, уличные грабители, воры-домушники.

Сотрудники Управления полиции Кишинева разыскивают двух мужчин, подозреваемых в краже портмоне у 33-летней жительницы столицы. Пострадавшая обратилась полицию и сообщила, что оставила кошелек без присмотра на несколько минут у банкомата по улице Когэлничану.

Когда женщина вернулась к банкомату, портмоне уже не было на месте. Неизвестные воспользовались ситуацией и обогатились за чужой счет.

Женщина сообщила, что в украденном кошельке находилась сумма в 2 800 леев, банковская карта, документы, удостоверяющие ее личность. Всего материальный ущерб, нанесенный пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов оценили в 3 550 леев.

По факту кражи заведено уголовное дело, если воров удастся идентифицировать и задержать, им грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо до 4 лет тюремного заключения. Сотрудники полиции также обратились к жителям столицы, которым удастся опознать правонарушителей по видео, обращаться в правоохранительные органы по номеру телефона: 069803380. Конфиденциальность переговоров звонящему гарантируется.

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