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Окровавленный камень, иллюстративное фото.

Сначала пил, потом убил: бессмысленная кровавая расправа в молдавском селе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Молодому человеку из района Штефан-Водэ грозит пожизненное заключение за жестокое убийство и сокрытие трупа, который он закопал во дворе собственного дома.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В селе Пуркарь района Штефан-Водэ произошло шокирующее убийство - 24-летний молодой человек жестоко расправился с собутыльником, с которым они распивали крепкие спиртные напитки. В какой-то момент между любителями крепких алкогольных ощущений возникла ссора, началась потасовка, потом драка.

Молодой человек нанес своему 47-летнему обидчику несколько ударов камнем в голову, от полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте.

Arest
CC0 / Pixabay / 4711018
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Немного придя в себя, парень понял, что совершил непоправимое, и попытался скрыть следы преступления. Он закопал тело убитого, который был отцом его друга, в дальнем углу двора собственного дома.

Сын убитого долго ходил и расспрашивал по селу - не видел ли кто-нибудь его исчезнувшего родителя. Однако когда тот не пришел домой и на пятый день, молодой человек обратился к правоохранителям. 

Сотрудники Инспектората полиции района Штефан-Водэ начали расследование. В ходе оперативных действий удалось установить все детали преступления. Когда сыну убитого сообщили о том, что произошло во дворе его друга, он остался в шоке. 

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Убийцу задержали, сейчас он находится под предварительным заключением. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

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Теги:
расследование, алкоголизм, Штефан-Водэ, Молдова, Агата Кристи, убийство


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