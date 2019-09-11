Громкие задержания и обыски - Молдову грабила очередная преступная группировка

В течении двух лет криминальное сообщество, действовавше в Кишиневе, Бельцах и Унгенах, избегало налогообложения, причинив госбюджету убытки в сотни тысяч леев.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората по расследованиям совместно со специалистами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью провели в среду церию обысков и задержаний.

По данным следствия, члены преступной группировки развернули широкую коммерческую деятельность в Кишиневе, Бельцах и Унгенах, реализуя мебель и мясные изделия в обход уплаты налогов.

В результате двухлетней деятельности криминального "коллектива" бюджет страны на досчитался порядка 300 миллионов леев, которые должны были поступить в виде налогов.

Зарплаты сотрудникам криминального картеля выдавались в конвертах, из-за чего суммы доходили почти до астрономических масштабов, особенно - если говорить о членах руководства группировки.

В результате оперативных действий, пятеро членов группировки, которые, предположительно, руководили криминальным бизнесом, были задержаны. Обыски прошли в 11 офисных и жилых помещениях. Следствию удалось доказать, что за вырученные от нелегальной деятельности деньги руководителям группировки удалось приобрести четыре квартиры и 10 автомобилей класса "люкс".

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