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Спасатели на месте ДТП. Архивное фото.

Жуткое ДТП под Кишиневом - машина превратилась в стальную гармошку - фото

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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В считанные секунды иномарка, вылетевшая с трассы и врезавшаяся в бетонный столб, превратилась в груду металла, водителя и пассажира госпитализировали.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, как в остросюжетном фильме, случилось во второй половине среды в коммуне Трушены. Автомобиль модели BMW неожиданно сошел с трассы, на полном ходу врезался в фонарный столб, а затем в дерево. 

За рулем иномарки находился 36-летний водитель, который не справился с управлением. На переднем сидении автомобиля сидела женщина, которую от гибели спасли ремень безопасности и подушка безопасности. Столкновение было настолько сильным, что автомобиль превратился в груду металла и не подлежит восстановлению. 

Корреспондент Sputnik Молдова связался с пресс-секретарем столичной полиции Натальей Стати, которая рассказала о жутком ДТП. 

"Водитель автомобиля модели BMW - 36-летний мужчина - потерял контроль над управлением и врезался в фонарный столб, после чего его отбросило и ударило о дерево. Водитель и пассажир - женщины 36 лет - были отправлены в больницу", - уточнила Стати.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, сотрудники полиции и машина скорой медицинской помощи. Водителя и пострадавшую госпитализировали в кишиневскую больницу в тяжелом состоянии, оба находятся в реанимационном отделении. Сотрудники полиции расследуют все подробности дела.

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Теги:
Трушены, Кишинев, ДТП, автомобиль


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