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Руки пенсионерки.

Дерзкое преступление в Каменке: ради чего молодая женщина пошла на разбой

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Пожилая жительница приднестровского поселка осталась без последних средств к существованию - злоумышленницу не смутил даже преклонный возраст жертвы.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Пенсионерка из Каменки подверглась разбойному нападению. Вечером в ее дом на улице Кирова ворвалась малознакомая женщина. До этого момента 66-летняя хозяйка видела ее всего один раз. Об этом сообщила пресс-служба МВД приднестровского региона Молдовы.

Незваная гостья стала наносить удары хозяйке, пыталась душить и требовала денег. Получив 800 приднестровских рублей (720 молдавских леев), злоумышленница скрылась с места преступления. Испуганная женщина обратилась к сотрудникам милиции только утром.

Влюбленная пара, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / maura24
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Оперативники по горячим следам задержали подозреваемую – 25-летнюю жительницу Молдовы, которая проживала у приятеля в Каменке. Как выяснилось, днем она присмотрела одинокую пожилую женщину. Пришла к жертве, когда стемнело. В чужой дом она проникла без особого труда, сняв крючок с входной двери.

Потерпевшая свою обидчицу опознала. Большую часть похищенных денег та уже успела потратить: купила в круглосуточном магазине выпивку и сигареты. Правоохранительные органы приднестровского региона возбудили уголовное дело по статье "Разбой", ведется следствие.

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Теги:
расследование, ограбление, Приднестровье


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