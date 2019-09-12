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Подросток в наручниках

Мал пострел, да натворил немало дел: он наводил ужас на жителей Кишинева

© Fotolia / Alexander Raths
Происшествия
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Сотрудники столичной полиции задержали несовершеннолетнего с криминальным опытом - как более давним, так и свежим.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Уроженца Кагула 13 лет подозревают в совершении разбойного нападения и ограблении. В конце августа подросток напал на 11-летнего ребенка и отобрал у него дорогостоящий мобильный телефон марки Samsung стоимостью в 6 700 леев. 

Родители потерпевшего незамедлительно вызвали полицию после того, как узнали о случившемся. Оперативники выяснили, что телефон грабитель отнимал, угрожая ребенку ножом, приставленным к горлу жертвы. 

Пл факту правонарушения следователи открыли уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Молдовы "Ограбление". В результате оперативных действий "налетчика" удалось задержать. Следователи выяснили, в конце августа подросток также угнал квадроцикл у одного из жителей столичного сектора Ботаника. Стоимость пропажи хозяин транспортного средства оценил в 15 тысяч леев. 

По данным следователей, подросток ранее был судим за аналогичные преступления. Если его вину докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Теги:
расследование, полиция, ограбления, Кишинев


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