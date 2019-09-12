История девушек из Молдовы: уехали на заработки, а попали в настоящий ад

Наших молодых соотечественниц продавали для секс-утех прямо на дороге: они могли попасть в распоряжение клиентов сразу на несколько суток.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Бизнес на девушках из Молдовы развернули ниши же граждане: они обещали своим жертвам хорошую работу за границей, а на самом деле принуждали к занятию проституцией.

"Трое выходцев из Теленештского района в возрасте от 34 до 55 лет задержаны по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации", - сообщили в Генинспекторате полиции.

По данным следствия, мужчины в период 2008-2014 годов отобрали шесть девушек из Теленештского, Фалештского и Яловенского районов в возрасте 20-24 лет, пообещав им достойную работу в Москве. Однако реальность оказалась иной.

Проституция и торговля детьми - топ преступлений в Молдове>>>

"Жертв оставляли на одной из круговых развязок в Москве, где их продавали клиентам на несколько часов или даже дней за 5-15 тысяч рублей", - отметили в инспекторате.

Подозреваемых задержали 10 сентября. По их месту жительства провели обыски. Правоохранительные органы обнаружили и изъяли документы, имеющие отношение к этому делу, мобильные телефоны, SIM-карты, в том числе российские.

Кроме того, выяснилось, что сожительницу одного из фигурантов ранее также принуждали к занятию проституцией.

По месту жительства одного из задержанных попутно обнаружили цех по производству алкогольных напитков в домашних условиях. Изъято 150 литров спирта и 48 бутылок коньяка, часть из которых оказалась с акцизными марками. Эти напитки предназначались для продажи на рынке Российской Федерации.

"Возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми и сутенерства, а подозреваемые задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет заключения", - отметили в полиции.

В инспекторате сообщили, что следствие по этому делу продолжается.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK