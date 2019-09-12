Вопрос на миллион: что сделали две кассирши одного из банков в Кишиневе

Семейный подряд: мать и дочь, которые трудились в одном из финучреждений молдавской столицы, решили "подзаработать" по-крупному.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Две кассирши одного из коммерческих банков Кишинева выкрали из него 100 тысяч долларов, заявила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Известно, что женщины, которые подозреваются в краже, являются родственниками. Речь идет о матери и дочери.

"Полиция зарегистрировала этот случай 4 сентября. Две женщины выкрали 100 тысяч долларов из банка. Больше деталей предоставить пока не можем", - сказала собеседница.

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Пока неизвестно, какое именно финансовое учреждение пострадало. По данным некоторых местных СМИ, представители банка обратились в полицию сразу же, как узнали о краже, и даже начали внутреннее расследование.

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