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Примэрия муниципия Бельц

Опустились ниже плинтуса - в Бельцах мужчины жарили шашлык на Вечном огне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Уровень общей культуры жителей Молдовы оставляет желать лучшего, подтверждение тому - случай в северной столице страны, где двое неизвестных приготавливали мясо на Вечном огне.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Про таких, как они, говорят: нет ничего святого. В Бельцах произошел вопиющий случай - двое неизвестных мужчин ночью жарили шашлык на Вечном огне. Пламя стало для них не символом памяти, а элементарным костром.

Случайному прохожему удалось заснять вопиющее зрелище. Мужчина сделал замечание неизвестным, однако они сохраняли спокойствие и привели железобетонный аргумент - "не будем же мы есть мясо сырым". 

Автор видео не сдержался и сказал, что с таким же успехом они могли бы развести костер и жарить мясо на могилах своих предков. Замечание не возымело воздействия на любителей мяса, они продолжили подставлять шампура к пламени, доводя до готовности свое сомнительное лакомство. 

Почему правоохранительные органы не отреагировали должным образом на такое, выходящее за рамки морали, поведение, неизвестно. Однако можно констатировать одно - те, у кого нет прошлого, не имеют перспектив и на будущее.

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Теги:
огонь, мясо


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