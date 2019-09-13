Опустились ниже плинтуса - в Бельцах мужчины жарили шашлык на Вечном огне

Уровень общей культуры жителей Молдовы оставляет желать лучшего, подтверждение тому - случай в северной столице страны, где двое неизвестных приготавливали мясо на Вечном огне.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Про таких, как они, говорят: нет ничего святого. В Бельцах произошел вопиющий случай - двое неизвестных мужчин ночью жарили шашлык на Вечном огне. Пламя стало для них не символом памяти, а элементарным костром.

Случайному прохожему удалось заснять вопиющее зрелище. Мужчина сделал замечание неизвестным, однако они сохраняли спокойствие и привели железобетонный аргумент - "не будем же мы есть мясо сырым".

Автор видео не сдержался и сказал, что с таким же успехом они могли бы развести костер и жарить мясо на могилах своих предков. Замечание не возымело воздействия на любителей мяса, они продолжили подставлять шампура к пламени, доводя до готовности свое сомнительное лакомство.

Почему правоохранительные органы не отреагировали должным образом на такое, выходящее за рамки морали, поведение, неизвестно. Однако можно констатировать одно - те, у кого нет прошлого, не имеют перспектив и на будущее.

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