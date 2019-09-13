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Конфликт в семье.

Эксклюзив - назван мотив, подтолкнувший мать к инсценировке самоубийства сына

© Fotolia / fasphotographic
Происшествия
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Сотрудник полиции рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что толкнуло мать на шокирующий шаг с инсценировкой самоубийства, когда четырехлетний ребенок посчитал, что принимает участие в игре.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Начальник Управления криминальной полиции Даниел Мазепа рассказал о деталях шокирующего случая, произошедшего в Резинском районе Молдовы. Он поведал, чем поделилась на допросе мать, пытавшая инсценировать самоубийство своего маленького ребенка. 

"Я хотела лишь показать родственникам, насколько сложно мне жить", - именно так объяснила свой поступок сотрудникам полиции женщина, сына которой нашли живым с петлей на шее. 

Служба 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Женщина уверенно говорила о том, что стремилась напугать родственников. Реальных мотивов заставить своего сына повеситься у нее не было", - уточнил Мазепа. Сотрудник полиции также добавил, что ребенок не подвергался психологическому насилию со стороны собственной матери. 

"Опергруппа, прибывшая на место происшествия, установила, что ребенок не находился в состоянии шока и был спокоен. С малышом работал психолог. Первоначально удалось установить - ребенок даже не осознавал опасности, думал, что мама с ним просто играет", - уточнил собеседник. 

Сейчас ребенок находится на попечении у родственников, а специалисты устанавливают психологическое состояние женщины. 

"Комиссия устанавливает психологическое состояние матери. Психологи пытаются выяснить - можно ли передать ребенка на воспитание отцу. 20 сентября члены спецкомиссии решат судьбу этого ребенка. Сейчас он находится у родственников", - сказал Мазепа. 

Сотрудник правоохранительных органов также уточнил, что члены семьи, в которой произошел шокирующий случай, не находятся на учете у социальных работников как неблагонадежные. На женщину заведено уголовное дело.

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Теги:
самоубийство, сын, мать


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