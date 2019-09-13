Гибель на воде: истинную причину смерти мужчины намерены еще уточнить

ТИРАСПОЛЬ, 13 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Днестре утонул житель города Тирасполь. Трагедия произошла в ста метрах вниз по течению от паромной переправы. Как предполагают специалисты, не исключено, что к несчастному случаю привело физическое недомогание пожилого человека.

Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, утром 60-летний мужчина в сопровождении знакомой ровесницы расположился на правом берегу реки Днестр. Спустя пару часов отдыхающий, будучи уже нетрезвым, спустился к воде.

"Он долго не возвращался. Женщина стала тревожиться. Она прошлась вдоль берега и, не отыскав своего спутника, обратилась за помощью к спасателям", - поведали в ведомстве.

Через некоторое время сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям в двух метрах от берега отыскали пожилого человека без признаков жизни и вытянули его на сушу. Погибший был в одежде.

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Точная причина смерти мужчины будет определена в результате судебно-медицинской экспертизы.

Спасатели Приднестровья уже не раз предупреждали: употребив алкоголь, не стоит искушать судьбу и заходить в воду. Большинство трагедий на реке Днестр происходят именно в нетрезвом состоянии.

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