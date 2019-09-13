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Авария в Кишиневе

Цепная авария в Кишиневе: столкнулись троллейбус и четыре автомобиля - видео

© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Dionisie Comerzan‎
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (14)
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Из-за аварии в одном из секторов Кишинева образовались длинные заторы на дорогах.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Четыре легковых автомобиля и троллейбус столкнулись в пятницу утром в молдавской столице. Инцидент произошел на улице Миорица около семи утра.

Видео цепного дорожно-транспортного происшествия появилось в сети.

Очевидцы сообщают, что в результате столкновения никто не пострадал. На снимках, размещенных в сети, видно, как из троллейбуса выходит большое число пассажиров, многие из которых ехали на работу и учебу. Из-за аварии на данном участке образовалась большая пробка.

На месте работает полиция, которая пытается установить виновника ДТП.

Заторы есть и в других секторах молдавской столицы. Это связано с увеличением количества частного и общественного транспорта после начала учебного года.

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Тема:
События Кишинева (14)

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Теги:
авария, Кишинев, ДТП


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