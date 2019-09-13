Цепная авария в Кишиневе: столкнулись троллейбус и четыре автомобиля - видео

Из-за аварии в одном из секторов Кишинева образовались длинные заторы на дорогах.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Четыре легковых автомобиля и троллейбус столкнулись в пятницу утром в молдавской столице. Инцидент произошел на улице Миорица около семи утра.

Видео цепного дорожно-транспортного происшествия появилось в сети.

Очевидцы сообщают, что в результате столкновения никто не пострадал. На снимках, размещенных в сети, видно, как из троллейбуса выходит большое число пассажиров, многие из которых ехали на работу и учебу. Из-за аварии на данном участке образовалась большая пробка.

На месте работает полиция, которая пытается установить виновника ДТП.

Заторы есть и в других секторах молдавской столицы. Это связано с увеличением количества частного и общественного транспорта после начала учебного года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK