Цепная авария в Кишиневе: столкнулись троллейбус и четыре автомобиля - видео

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Четыре легковых автомобиля и троллейбус столкнулись в пятницу утром в молдавской столице. Инцидент произошел на улице Миорица около семи утра.
Видео цепного дорожно-транспортного происшествия появилось в сети.
Очевидцы сообщают, что в результате столкновения никто не пострадал. На снимках, размещенных в сети, видно, как из троллейбуса выходит большое число пассажиров, многие из которых ехали на работу и учебу. Из-за аварии на данном участке образовалась большая пробка.
На месте работает полиция, которая пытается установить виновника ДТП.
Заторы есть и в других секторах молдавской столицы. Это связано с увеличением количества частного и общественного транспорта после начала учебного года.
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