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Прокуратура занялась расследованием массового отравления в лицее Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Правоохранительные органы проверяют, что стало причиной плохого самочувствия около сотни детей и педагогов.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Прокуроры и полицейские инициировали расследование случая отравления в молдавско-турецком лицее Orizont, расположенном в столичном секторе Чеканы. Информацию об этом подтвердили в пятницу в Генеральной прокуратуре.

"Прокуроры вместе с полицейскими документируют с 12 сентября случай возможного продовольственного отравления, произошедшего в предыдущие дни в теоретическом лицее Orizont на Чеканах. Учитывается резонанс случая и количество пострадавших детей", - заявили в Генпрокуратуре. 

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Прокуроры рассматривают как версию пищевого отравления, так и наличие вирусной инфекции.

В медицинскую службу образовательного учреждения 11 и 12 сентября обратились более 100 учащихся и преподавателей с жалобами на отравление.

"Предварительные результаты экспертизы продуктов будут известны в ближайшее время. Расследование продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пообещали предоставить больше информации позже.

По данным ряда СМИ, часть детей уже госпитализирована.

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Теги:
Отравление


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