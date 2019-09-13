Пожар в отеле Кишинева: два человека пострадали

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Четыре пожарных расчета прибыли в пятницу утром по вызову о возгорании в одном из кишиневских отелей, расположенных в центре столицы.
Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
"Звонок в Службу "112" поступил в 07.29. На место прибыли четыре пожарных расчета. Пожарные выяснили, что пламя возникло в одном из номеров отеля JAZZ", - пояснили в Генинспекторате по ЧС.
Локализовать возгорание удалось в течение десяти минут.
За это время огонь уничтожил вещи в номере, расположенном на шестом этаже здания.
"В результате произошедшего пострадали два человека – мужчина и женщина. У мужчины ожоги рук и лица первой степени, а у женщины – легкое отравление", - добавили в ГИЧС.
Обоих пострадавших доставили в больницу.
Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
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