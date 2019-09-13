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Пожарная машина. Архивное фото

Пожар в отеле Кишинева: два человека пострадали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Мужчина и женщина госпитализированы после пожара в гостинице в центре молдавской столицы. У одного пострадавшего - ожоги, у второго - отравление.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Четыре пожарных расчета прибыли в пятницу утром по вызову о возгорании в одном из кишиневских отелей, расположенных в центре столицы.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. 

"Звонок в Службу "112" поступил в 07.29. На место прибыли четыре пожарных расчета. Пожарные выяснили, что пламя возникло в одном из номеров отеля JAZZ", - пояснили в Генинспекторате по ЧС.

Локализовать возгорание удалось в течение десяти минут.

За это время огонь уничтожил вещи в номере, расположенном на шестом этаже здания.

"В результате произошедшего пострадали два человека – мужчина и женщина. У мужчины ожоги рук и лица первой степени, а у женщины – легкое отравление", - добавили в ГИЧС.

Обоих пострадавших доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

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Теги:
Кишинев, Пожар


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