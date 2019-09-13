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Молдавские леи

Махинации игорного бизнеса: государство потеряло миллионы

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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Только в течение 12 месяцев один экономический агент не заплатил государству приблизительно 12 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел передала в суд материалы уголовного дела на предприятие, специализирующее на азартных играх, уклонявшееся от уплаты налогов на миллионы. Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре страны.

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Согласно материалам дела, ответственные за администрирование и учет бухгалтерии занимались занижением налога на прибыль, удерживаемого из источников оплаты. Такие махинации длились в течение года.

"Такие действия нанесли ущерб государственному бюджету примерно в 12 миллионов леев", - заявили в Генпрокуратуре. 

Олег Рейдман
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Согласно действующему законодательству, на данном этапе следственные мероприятия завершены и предстоит судебное разбирательство.

Уголовный кодекс Молдовы предусматривает, что уклонение предприятий от уплаты налогов в крупном размере влечет за собой штраф в 5-7 тысяч условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 16000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

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Теги:
миллион, государство


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