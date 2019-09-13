Уже 128: количество отравившихся в лицее Кишинева растет

Правоохранительные органы и специалисты-эпидемиологи взяли анализы для выяснения того, что стало причиной плохого самочувствия более сотни детей и педагогов.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Количество отравившихся в молдавско-турецком лицее Orizont, расположенном в столичном секторе Чеканы, выросло до 128 человек. Об этом сообщили в пятницу Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).

Ранее сообщалось о 100 заболевших учениках и педагогах.

"По данным эпидемиологической проверки, на данный момент выявлены 128 случаев с выраженными клиническими признаками острой диареи. Возраст заболевших – от 9 до 35 лет", - сообщили в НАОЗ.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что прокуроры и полицейские инициировали расследование случая отравления в молдавско-турецком лицее Orizont, расположенном в столичном секторе Чеканы. Прокуроры рассматривают как версию пищевого отравления, так и наличие вирусной инфекции.

"Клинические симптомы – общая слабость, головная боль, фарингит, боли в желудке, тошнота, рвота, жидкий стул, мышечные боли и боли в суставах. Сейчас заболевшие изолированы и получают медикаментозное лечение в стационаре и амбулаторно под наблюдением семейных врачей", - пояснили в Агентстве.

Специалисты-эпидемиологи продолжают анализ данного случая массового отравления и предпринимают меры для устранения очага заболевания. У всех пострадавших взяты анализы, также проверяют персонал столовой и все, что находится рядом с ней.

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