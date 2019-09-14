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Автошкола

Смерть за рулем - инструктор скончался во время урока вождения

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Преподаватель, которому было всего 37 лет, умер прямо во время практических занятий, шокирующий инцидент произошел на улице Вадул-луй-Водэ в столичном секторе Чеканы.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Автоинструктор скончался в столице во время практических занятий по вождению. Ему было всего 37 лет. О шокирующем инциденте сообщил в службу спасения ученик автошколы, находившийся в тот момент за рулем учебного автомобиля. 

Все произошло во время учебного вождения на улице Вадул-луй-Водэ на Чеканах. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что мужчина 1982 года рождения скончался по причине сердечного приступа. 

Автошкола
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Тело умершего было доставлено в Центр судебной медицины, где проведут экспертизу и точно установят причину смерти", - сообщила Стати. 

Смерть автоинструктора наступила мгновенно во время учебной поездки на машине автошколы. Ученик сразу же вызвал полицию и экипаж скорой медицинской помощи. Однако сотрудники правоохранительных органов и медики, прибывшие на место, смогли лишь констатировать смерть. По факту произошедшего заведено дело, следователи установят и задокументирую все детали случившегося.

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Теги:
смерть, водители, автошкола


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