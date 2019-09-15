Из под самого носа - подросток в Кишиневе украл дорогой айкос с прилавка

Навязчивый маркетинг в молдавской столице делает свое дело - подростки идут на преступления ради того, чтобы покурить новомодные устройства.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Несмотря на предупреждения врачей и Минздрава о том, что курение сильно вредит здоровью в любом возрасте, а особенно в подростковом, молдавские тинейджеры готовы на все, лишь бы заполучить современный гаджет. Закон в этом процессе им не писан.

Вряд ли 17-летний подросток знал о последствиях, которые грозят ему за кражу из табачного киоска такого устройства, посредством которого он решил удовлетворить свою, не по годам развитую никотиновую зависимость.

По кадрам с камеры видеонаблюдения можно заметить, юноша как будто рассматривает товар в табачном киоске. Пользуясь тем, что продавщица занята обслуживанием другого клиента и отвернулась на мгновение, он ловко извлекает из витрины устройство последней модели, стоимостью в 1800 леев, и потом продолжает "изучать ассортимент".

Затем любитель дымных ощущений пересчитывает деньги, которые он достал из кармана, и, делая вид, что ему не хватает необходимой суммы для покупки желаемого товара, покидает киоск.

Согласно законодательству, подростку, совершившему противоправное действие может грозить крупный штраф - до 32 тысяч леев, однако не исключено, что его привлекут и к общественно-полезным неоплачиваемым работам на срок от 180 до 240 часов, если его вина будет доказана судебной инстанцией.

Дополнительное наказание грозит похитителю, если он воспользуется украденным устройством там, где это возбраняется.

В конце июля депутаты парламента Молдовы проголосовали за законопроект, который накладывает ограничения на курение популярных устройств IQOS в общественных местах. Законопроект вносит поправки в ряд действующих актов - Закон о контроле над табаком, Кодекс о правонарушениях и Налоговый кодекс. Теперь к владельцам устройств IQOS будут те же самые требования, что и к обычным курильщикам. Соответственно, за нарушение положений закона владельцев IQOS будут штрафовать, как и за курение табака.

Депутаты единогласно проголосовали за поправки во втором чтении без обсуждения. IQOS (произносится как "айкос") — устройство для нагревания никотиносодержащей массы, которое широко распространено в Молдове. Ранее подобные ограничения были введены и в Приднестровье.

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