Шокирующее ДТП в Варнице - поезд превратил машину в груду металла

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В воскресенье утром на железнодорожном переезде близ Варницы погиб 61-летний мужчина.
Он надеяля проскочить на своей машине через железнодорожный переезд перед несущимся по путям поездом Кишинев-Одесса.
По данным сотрудников полиции, водитель проигнорировал красный сигнал светофора перед переездом и нажал педаль газа, чтобы пересечь железнодорожные пути.
В этот момент и случилась трагедия. На полной скорости железнодорожный состав врезался в машину. Водитель погиб на месте.
В полиции сообщили, что в момент столкновения в машине находились и пассажиры, которые были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
По факту трагедии открыто уголовное дело. сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.
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