Шокирующее ДТП в Варнице - поезд превратил машину в груду металла

Водитель автомобиля погиб на месте после того, как попытался пересечь железнодорожный переезд несоответствующим образом.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В воскресенье утром на железнодорожном переезде близ Варницы погиб 61-летний мужчина.

Он надеяля проскочить на своей машине через железнодорожный переезд перед несущимся по путям поездом Кишинев-Одесса.

По данным сотрудников полиции, водитель проигнорировал красный сигнал светофора перед переездом и нажал педаль газа, чтобы пересечь железнодорожные пути.

В этот момент и случилась трагедия. На полной скорости железнодорожный состав врезался в машину. Водитель погиб на месте.

В полиции сообщили, что в момент столкновения в машине находились и пассажиры, которые были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту трагедии открыто уголовное дело. сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK