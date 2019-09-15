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Железная дорога

Шокирующее ДТП в Варнице - поезд превратил машину в груду металла

CC0 / Pixabay / SeppH
Происшествия
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Водитель автомобиля погиб на месте после того, как попытался пересечь железнодорожный переезд несоответствующим образом.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В воскресенье утром на железнодорожном переезде близ Варницы погиб 61-летний мужчина.

Он надеяля проскочить на своей машине через железнодорожный переезд перед несущимся по путям поездом Кишинев-Одесса. 

Спасатели на месте ДТП. Архивное фото.
© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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По данным сотрудников полиции, водитель проигнорировал красный сигнал светофора перед переездом и нажал педаль газа, чтобы пересечь железнодорожные пути.

В этот момент и случилась трагедия. На полной скорости железнодорожный состав врезался в машину. Водитель погиб на месте. 

В полиции сообщили, что в момент столкновения в машине находились и пассажиры, которые были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту трагедии открыто уголовное дело. сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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Теги:
поезд, железная дорога, ДТП


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