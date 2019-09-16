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Авария. Архивное фото

Страшная авария в Резине: один погибший и трое пострадавших

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Происшествия
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Автомобиль, в котором находились четверо молодых людей, вылетел с трассы и врезался в дерево на обочине дороги.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Восемнадцатилетний молодой человек погиб, а еще трое пострадали в результате аварии, произошедшей в ночь на понедельник на объездной трассе у города Резина.

По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Wolksvagen Passat, в котором находились еще трое пассажиров, не справился с управлением. В итоге машина, ехавшая на высокой скорости по гравию, вылетела с трассы, ударилась о землю и врезалась в дерево. 

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© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Dionisie Comerzan‎
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От сильного удара 18-летний пассажир скончался на месте, а водителя и двух других пассажиров доставили в районную больницу Резины с различными травмами.

Шофер в тяжелом состоянии помещен в отделение реанимации, а 18-летний и 19-летний пассажиры – в отделение хирургии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП и точные причины аварии.

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Теги:
авария, дтп, дороги


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