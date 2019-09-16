Псевдо-полицейские шантажировали мужчину, вывезли его в лес и избили - видео

Угрожая тем, что в доме найдут запрещенные препараты, "полицейские" ворвались в дом к жертве, которую избили сначала там, а затем и в лесу, пытаясь получить финансовые средства.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Четверо мужчин, представившихся полицейскими, вымогали у жителя Кишинева деньги. Они вывезли жертву в лес и избили. Злоумышленников поместили под предварительный арест, сообщили в понедельник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Прокуроры добились в суде ареста группы мужчин, которые, представившись полицейскими, проникли в квартиру жителя Кишинева и путем шантажа получили 40 тысяч леев", - говорится в сообщении.

Возраст злоумышленников – от 25 до 34 лет. По информации правоохранителей, злоумышленники угрожали жертве тем, что проверят квартиру и найдут в ней наркотики. Затем они начали избивать жертву и требовать деньги. После агрессоры забрали ценности, отвезли молодого человека в лес, где продолжили избивать, чтобы получить деньги.

Более того, сами же злоумышленники снимали происходившее. Позже эта запись оказалась у правоохранителей. В результате молодых людей задержали, а затем поместили под предварительный арест.

Сейчас им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK