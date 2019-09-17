Пожар в многоэтажке Кишинева: жильцов пришлось эвакуировать - фото

Специалистам Генинспектората по ЧС удалось локализовать возгорание в пятикомнатной квартире меньше, чем за полчаса.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Два пожарных расчета тушили возгорание в девятиэтажном жилом доме в Кишиневе. Об этом сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел ночью 16 сентября в доме, расположенном по улице Албишоара, 76/2. Возгорание зарегистрировали в 02.01 в пятикомнатной квартире на первом этаже.

"На место происшествия выехали два пожарных расчета. Специалисты обнаружили, что огнем охвачены две комнаты и кухня, а также мусор в многоэтажке. Пожарные экстренно эвакуировали жильцов соседних квартир. Локализовать возгорание удалось в 02.38", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Как уточнили в ведомстве, в результате пожара никто не пострадал. Сгорели только вещи, находившиеся в двух комнатах и кухне. Огонь также повредил окно квартиры на втором этаже.

Специалистам еще предстоит выяснить причину возгорания.

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