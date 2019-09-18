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Свинина.

Свинину, которую хотели продать на рынках, перевозили в страшных условиях

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Хорошо, что жители Молдовы не видят, в каких антисанитарных условиях перевозят свиное мясо, которое потом реализуется на рынках страны.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Почти тонну свиного мяса, которую перевозили на грязной клеенке в багажнике микроавтобуса, злоумышленники пытались реализовать на рынках северных районов республики. Товар на общую сумму в 80 тысяч леев был конфискован сотрудниками северного управления Национального инспектората по расследованиям. 

Оперативники задержали машину с товаром как раз в тот момент, когда мясо везли на рынок Бельц, где планировалось сбыть часть товара, и на рынки Флорешт, где намеревались реализовать оставшееся.

Мясной прилавок
© Sputnik / Николай Хижняк
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Сотрудники полиции, задерживавшие торговцев, у которых не было документов о происхождении товара и анализов на его соответствие санитарным нормам, заявили, что сотни килограммов мяса перевозили в грязном багажнике грузового микроавтобуса.

Неудачливые торговцы рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что свиней забили в своем подсобном хозяйстве и таким образом пытались заработать на жизнь в своем селе.

Сотрудники полиции передали конфискованный товар на экспертизу в Национальное агентство продовольственной безопасности. Сотрудники ведомства должны принять решение по каждому отдельному случаю. 

В правоохранительных органах порекомендовали гражданам страны приобретать скоропортящиеся продукты лишь в местах, у которых есть лицензия на реализацию подобного товара. Мясо, рыбу, яйца и другие продукты продавцы должны реализовывать лишь в помещениях, где есть холодильное оборудование. Приобретая мясо и другие скоропортящиеся продукты с прилавков у неизвестных лиц есть риск получить острое пищевое отравление.

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Теги:
антисанитария, кишиневцы, продажа, свинина


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