Свинину, которую хотели продать на рынках, перевозили в страшных условиях

Хорошо, что жители Молдовы не видят, в каких антисанитарных условиях перевозят свиное мясо, которое потом реализуется на рынках страны.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Почти тонну свиного мяса, которую перевозили на грязной клеенке в багажнике микроавтобуса, злоумышленники пытались реализовать на рынках северных районов республики. Товар на общую сумму в 80 тысяч леев был конфискован сотрудниками северного управления Национального инспектората по расследованиям.

Оперативники задержали машину с товаром как раз в тот момент, когда мясо везли на рынок Бельц, где планировалось сбыть часть товара, и на рынки Флорешт, где намеревались реализовать оставшееся.

Сотрудники полиции, задерживавшие торговцев, у которых не было документов о происхождении товара и анализов на его соответствие санитарным нормам, заявили, что сотни килограммов мяса перевозили в грязном багажнике грузового микроавтобуса.

Неудачливые торговцы рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что свиней забили в своем подсобном хозяйстве и таким образом пытались заработать на жизнь в своем селе.

Сотрудники полиции передали конфискованный товар на экспертизу в Национальное агентство продовольственной безопасности. Сотрудники ведомства должны принять решение по каждому отдельному случаю.

В правоохранительных органах порекомендовали гражданам страны приобретать скоропортящиеся продукты лишь в местах, у которых есть лицензия на реализацию подобного товара. Мясо, рыбу, яйца и другие продукты продавцы должны реализовывать лишь в помещениях, где есть холодильное оборудование. Приобретая мясо и другие скоропортящиеся продукты с прилавков у неизвестных лиц есть риск получить острое пищевое отравление.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK