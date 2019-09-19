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Пустой кошелек.

Украл, выпил - в тюрьму: в Кишиневе кошельки воруют прямо на улицах

CC BY 2.0 / William Ross / The Contents of My Wallet
Происшествия
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Во время покупок надо быть максимально внимательным - грабитель может поджидать прямо у выхода из магазина, в мгновение ока можно остаться без кошелька, смартфона и других ценных вещей.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Чеканы разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении ограбления. Все произошло ночью рядом с остановкой общественного транспорта по улице Мирча чел Бэтрын неподалеку с перекрестком с улицей Петру Заднипру. 

В полицию обратился 20-летний молодой человек, сообщив, что подвергся ограблению. На место происшествия выехал экипаж полиции, оперативники выяснили, что на улице неподалеку от магазина на парня напал неизвестный, который, нанеся несколько ударов, вытащил у него из кармана портмоне с немалой денежной суммой. 

В кошельке, по утверждениям ограбленного молодого человека, находилось 7 100 леев. С деньгами грабитель пошел в близлежащий магазин, где его и запечатлела камера видеонаблюдения. Сейчас сотрудники столичной полиции разыскивают подозреваемого и просят всех граждан, которые узнают молодого человека звонить в полицию. 

Если сотрудникам полиции удастся разыскать уличного грабителя, а его вина будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
кража, расследование, полиция, преступность


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