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Троллейбус

Драка в троллейбусе попала на видео — полиции пришлось скрутить хулигана

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Пьяный затеял драку в салоне троллейбуса, а затем напал на подоспевших полицейских — его вынесли через переднюю дверь как багаж.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Настоящая баталия разыгралась в троллейбусе в Кишиневе. Нетрезвый мужчина затеял драку, а затем напал на сотрудников полиции, которым с трудом удалось усмирить нарушителя.

По сообщению очевидцев, в троллейбусе, который следовал по маршруту №24, пьяный мужчина повел себя агрессивно. Сначала он приставал к пассажирам, затем затеял драку.

Пьяный успел нанести удары нескольким пассажирам прежде, чем прибыли два экипажа полиции. Однако вид полицейских не охладил пыл дебошира. Более того, он попытался напасть на полицейских.

В результате нарушителя в буквальном смысле слова вынесли из троллейбуса и поместили в полицейский автомобиль.

Видео "выгрузки" хулигана было опубликовано в социальных сетях одним из очевидцев происшествия.

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Теги:
троллейбус


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