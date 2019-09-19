На Буюканах орудовали "потрошители" - их силе позавидуют даже культуристы

Сразу на нескольких улицах столицы подростки грабили игровые автоматы типа "Боксер", взламывая их и выгребая все до копейки.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Девятнадцатилетний молодой человек и трое подростков в возрасте от 13 до 16 лет нашли для себя оригинальный способ заработка - они выгребали всю содержимую наличность из игровых автоматов, на которых жители и гости столицы пробовали силу своего удара.

По данным столичной полиции, за конец августа - начало сентября текущего года подозреваемым удалось выпотрошить автоматы типа "Боксер" сразу на двух столичных улицах в секторе Буюканы - на Алба Юлии и Каля Ешилор. Подростки просто взламывали автоматы, для чего надо было применить недюжинную физическую силу.

Все ночные хулиганства молодых людей попали на камеры видеонаблюдения, установленные на близлежащих зданиях. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать всех членов банды.

Сейчас подростков обвиняют в трех криминальных эпизодах, по которым следователям удалось собрать улики виновности подозреваемых.

Общая сумма материального ущерба, нанесенная владельцам автоматов, составляет 7 тысяч леев.

Позже, на допросе в Инспекторате полиции сектора Буюканы, молодые люди полностью признали свою вину. Если суд установит причастность подростков к ограблениям игровых автоматов, им грозят штрафы от 32 до 67 тысяч леев, либо до 4 лет тюремного заключения.

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