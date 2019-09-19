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Наручники, иллюстративное фото.

"Упаковали", как в боевике - за что задержали полицейского в Кагуле

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Провинциальный страж правопорядка подозревается в "решении проблем" мужчины, виновного в совершении хулиганства.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Временно исполняющий обязанности начальника Управления охраны общественного порядка Инспектората полиции Кагула был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ). 

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По данным следствия, к офицеру обратился один из жителей города, который попросил "замять" уголовное дело о совершении хулиганского поступка, по которому мужчине грозил тюремный срок. 

Сотрудник полиции, уточнили в НАЦ, попросил за посреднические услуги 2 700 евро и обещал подозреваемому решить его проблемы с законом. Более того, затребовавший взятку правоохранитель обещал подозреваемому, что "договорится" с соответствующими инстанциями, чтобы с него был снят запрет на выезд из страны. 

Сейчас сотрудники НАЦ выясняют, кто еще мог быть вовлечен в коррупционную схему. За совершенное противоправное деяние и превышение служебных полномочий полицейский может получить в качестве лишения свободы срок до 6 лет.

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Теги:
НАЦ, задержание, полицейский, Кагул


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