"Упаковали", как в боевике - за что задержали полицейского в Кагуле

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Временно исполняющий обязанности начальника Управления охраны общественного порядка Инспектората полиции Кагула был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

По данным следствия, к офицеру обратился один из жителей города, который попросил "замять" уголовное дело о совершении хулиганского поступка, по которому мужчине грозил тюремный срок.

Сотрудник полиции, уточнили в НАЦ, попросил за посреднические услуги 2 700 евро и обещал подозреваемому решить его проблемы с законом. Более того, затребовавший взятку правоохранитель обещал подозреваемому, что "договорится" с соответствующими инстанциями, чтобы с него был снят запрет на выезд из страны.

Сейчас сотрудники НАЦ выясняют, кто еще мог быть вовлечен в коррупционную схему. За совершенное противоправное деяние и превышение служебных полномочий полицейский может получить в качестве лишения свободы срок до 6 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK