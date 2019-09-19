20:15 19 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Лошади, архивное фото.

В столице наравне с маршрутками по дорогам рассекают лошади - что произошло

© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
Происшествия
Получить короткую ссылку
12010

В четверг автомобилисты, проезжавшие по улице Милеску-Спэтару на Чеканах, находились в недоумении, автомагистраль неспешным шагом мерили лошади.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. В густонаселенных микрорайонах молдавской столицы вряд ли кто-то решится содержать домашнюю живность - этого просто не поймут. Хлев здесь не построишь, да и мест для выпаса скотины почти нет, даже на окраине жилых секторов, на которых Кишинев, что называется, заканчивается. 

Однако некоторые рискуют предпринять такой шаг и переоборудуют собственные гаражи в место под содержание живых коней. Нет, никто не говорит, что автомобилист так соскучился по XIX веку и решил пересесть на одну лошадиную силу.

Лошади бегают по дороге. Кишинев
© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / ‎Дмитрий Котелянец‎
В четверг автомобилисты на Чеканах были удивлены - там обнаружили потерявшихся лошадей.

Просто, как утверждают очевидцы и пользователи социальных сетей, хозяева скакунов держат их для того, чтобы в выходные вывести на центральный проспект сектора Чеканы - улицу Мирча чел Бэтрын. Там, за умеренную плату, на лошадях могут прокатиться дети, а прохожие просто фотографируются с грациозными животными. 

Однако случаются и курьезы. Автоводители, ехавшие сегодня на работу, были просто обескуражены - по проезжей части улицы Милеску Спэтару, никуда не торопясь, шли две лошади, которые, судя по фото, просто оторвались с привязи и решили погулять по столице. 

Рядом со скакунами никого не было, и хозяин на тот момент не нашелся. Впрочем, может это и выход из дорожного коллапса в главном городе Молдовы - опять всем пересесть на лошадей. И выхлопов меньше, и на ремонт не надо тратиться, и разъехаться можно с веселым ржаньем.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Двое рабочих устроили ералаш, купая лошадь, - улетное видео
Белогривая прима и вороной красавец: лошади дивной стати
Теги:
курьез, кони, лошади, город, Чеканы, маршрутка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество: фото на память с президентом Молдовы
"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото
Очень хорошо: Обладатели статуэтки ТЭФИ-Содружество рассказали, как их встречали в Молдове
Обладатели статуэтки "ТЭФИ-Содружество" рассказали, как их встречали в Молдове
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков откроют в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться