В столице наравне с маршрутками по дорогам рассекают лошади - что произошло

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. В густонаселенных микрорайонах молдавской столицы вряд ли кто-то решится содержать домашнюю живность - этого просто не поймут. Хлев здесь не построишь, да и мест для выпаса скотины почти нет, даже на окраине жилых секторов, на которых Кишинев, что называется, заканчивается.

Однако некоторые рискуют предпринять такой шаг и переоборудуют собственные гаражи в место под содержание живых коней. Нет, никто не говорит, что автомобилист так соскучился по XIX веку и решил пересесть на одну лошадиную силу.

© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / ‎Дмитрий Котелянец‎ В четверг автомобилисты на Чеканах были удивлены - там обнаружили потерявшихся лошадей.

Просто, как утверждают очевидцы и пользователи социальных сетей, хозяева скакунов держат их для того, чтобы в выходные вывести на центральный проспект сектора Чеканы - улицу Мирча чел Бэтрын. Там, за умеренную плату, на лошадях могут прокатиться дети, а прохожие просто фотографируются с грациозными животными.

Однако случаются и курьезы. Автоводители, ехавшие сегодня на работу, были просто обескуражены - по проезжей части улицы Милеску Спэтару, никуда не торопясь, шли две лошади, которые, судя по фото, просто оторвались с привязи и решили погулять по столице.

Рядом со скакунами никого не было, и хозяин на тот момент не нашелся. Впрочем, может это и выход из дорожного коллапса в главном городе Молдовы - опять всем пересесть на лошадей. И выхлопов меньше, и на ремонт не надо тратиться, и разъехаться можно с веселым ржаньем.

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