Пожар в многоэтажке Кишинева: на место приехали пять расчетов - фото

Больше полутора часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание в кишиневской пятиэтажке.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Пять экипажей пожарных в пятницу утром тушили возгорание в пятиэтажном жилом доме на Рышкановке, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

Пожар произошел на улице Мирона Костина в доме номер 19/4.

"Звонок в Службу "112" поступил 05.46. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже. На место прибыли пять экипажей пожарных, которые срочно эвакуировали жильцов соседних квартир", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Огонь успел уничтожить старые вещи и мусор в квартире. Локализовать возгорание удалось только к 07.19.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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