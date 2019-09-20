11:34 20 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Пожар в многоэтажке Кишинева

Пожар в многоэтажке Кишинева: на место приехали пять расчетов - фото

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
163 0 0

Больше полутора часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание в кишиневской пятиэтажке.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Пять экипажей пожарных в пятницу утром тушили возгорание в пятиэтажном жилом доме на Рышкановке, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

Пожар произошел на улице Мирона Костина в доме номер 19/4.

"Звонок в Службу "112" поступил 05.46. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже. На место прибыли пять экипажей пожарных, которые срочно эвакуировали жильцов соседних квартир", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Огонь успел уничтожить старые вещи и мусор в квартире. Локализовать возгорание удалось только к 07.19.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Новый пожар в Кишиневе: горит 100 гектаров сухой травы - видео
Пожар в отеле Кишинева: два человека пострадали
Пожар в многоэтажке Кишинева: жильцов пришлось эвакуировать - фото
Теги:
Кишинев, Пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество: фото на память с президентом Молдовы
"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото
Лауреаты фестиваля ТЭФИ-Содружество: кому достались статуэтки
Лауреаты фестиваля "ТЭФИ-Содружество": кому достались статуэтки
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков откроют в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться