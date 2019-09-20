Пожар в многоэтажке Кишинева: на место приехали пять расчетов - фото

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Пять экипажей пожарных в пятницу утром тушили возгорание в пятиэтажном жилом доме на Рышкановке, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).
Пожар произошел на улице Мирона Костина в доме номер 19/4.
"Звонок в Службу "112" поступил 05.46. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже. На место прибыли пять экипажей пожарных, которые срочно эвакуировали жильцов соседних квартир", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.
Огонь успел уничтожить старые вещи и мусор в квартире. Локализовать возгорание удалось только к 07.19.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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