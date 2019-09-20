Масштабные обыски в Кишиневе - стали известны детали проведенных проверок

Сотрудники правоохранительных органов провели в пятницу утром ряд обысков в офисах Международного аэропорта Кишинева и компании "Avia Invest", а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к сдаче в долгосрочную аренду главной воздушной гавани Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией провели в пятницу утром обыски по делу о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлина Богонос.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что проверки проводились у членов комиссии, имевших отношение к процедуре сдачи аэропорта в концессию.

Сотрудники Национального Антикоррупционного центра провели обыски в офисных помещениях кишиневского аэропорта и в компании "Avia-Invest". По данным источника, обыскали и квартиру депутата от Демократической партии Владимира Чеботаря, с которого накануне в четверг сняли депутатскую неприкосновенность.

В Генеральной прокуратуре Молдовы сообщили, что детали проведенных обысков и следственных действий озвучат позже.

В четверг, 19 сентября, с требованием снять неприкосновенность с Чеботаря к высшему законодательному органу страны обратился исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу.

С трибуны парламента и.о. руководителя Генпрокуратуры заявил, что Чеботарь в 2013 году, используя служебное положение и превысив служебные полномочия, в интересах преступной группировки способствовал передаче контроля над госпредприятием Международный аэропорт Кишинева путем инициирования проекта государственно-частного партнерства для концессии "воздушной гавани". Как отметил Робу, цель заключалась "в передаче государственного объекта экономическому агенту, созданному и управляемому преступной группировкой".

Сам депутат заявил, что не согласен с происходящим. Он аргументировал тем, что не находился в составе правительства в момент принятия первых решений о концессии аэропорта.

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