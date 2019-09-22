Странное ДТП: в аварию угодили машина такси и полиции

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе на улице Измаильская в субботу поздно вечером произошло ДТП, в которое попали автомобиль такси и машина правоохранительных органов.
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По словам очевидцев аварии, на полицейской машине были включены проблесковые маячки. Инцидент произошел на участке с односторонним движением. В результате столкновения никто не пострадал.
В социальных сетях бурлит обсуждение ДТП. Одни пользователи считают, что в аварии виноват водитель такси, который должен был уступить дорогу транспортному средству с приоритетным режимом. Другие утверждают, что ответственность за произошедшее должен понести водитель автомобиля полиции, так как несмотря на включенные проблесковый маячок или даже сирену, ему следовало убедиться в безопасности маневра и только после этого проезжать.
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