Предупреждение для молдавских водителей: что заявили в полиции

Погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях: полиция ищет способы, как повысить безопасность на дорогах Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Всего за сутки в стране произошло девять ДТП, в результате которых двое человек погибли и 11 получили травмы.

"Предупреждаем участников дорожного движения, что даже малейшее нарушение может иметь трагические последствия. С сожалением констатируем, что некоторые водители по-прежнему индифферентны и не соблюдают правила дорожного движения", - отметили в воскресенье Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

За первые восемь месяцев текущего года в республике зарегистрировано 1,7 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых лишились жизни 164 человека, а еще порядка двух тысяч получили травмы. Об ранее заявлял Sputnik офицер управления по надзору за транспортом и дорожным движением Национального инспектората по патрулированию Думитру Гогу.

Основные причины аварий – превышение скоростного режима, езда в состоянии алкогольного опьянения и невнимательность.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к гражданам, у которых есть предложения о том, как повысить безопасность дорожного движения, рассказать их правоохранителям.

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