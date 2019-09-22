Предупреждение для молдавских водителей: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Всего за сутки в стране произошло девять ДТП, в результате которых двое человек погибли и 11 получили травмы.
"Предупреждаем участников дорожного движения, что даже малейшее нарушение может иметь трагические последствия. С сожалением констатируем, что некоторые водители по-прежнему индифферентны и не соблюдают правила дорожного движения", - отметили в воскресенье Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.
За первые восемь месяцев текущего года в республике зарегистрировано 1,7 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых лишились жизни 164 человека, а еще порядка двух тысяч получили травмы. Об ранее заявлял Sputnik офицер управления по надзору за транспортом и дорожным движением Национального инспектората по патрулированию Думитру Гогу.
Основные причины аварий – превышение скоростного режима, езда в состоянии алкогольного опьянения и невнимательность.
Сотрудники правоохранительных органов обратились к гражданам, у которых есть предложения о том, как повысить безопасность дорожного движения, рассказать их правоохранителям.
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