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ДТП в Румынии, в которое попали 10 граждан Молдовы

Сразу 10 граждан Молдовы попали в ДТП в Румынии: какова судьба пострадавших

© Photo: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы
Происшествия
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В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие из Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Граждане Молдовы попали в дорожно-транспортное происшествие на территории Румынии, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Исходя из первой информации, в 05.15 в уезде Ильфов недалеко от населенного пункта Шиндрила микроавтобус модели Mercedes столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 10 граждан нашей страны", - сообщили в гениспекторате полиции.

ДТП
© Photo: Facebook / Alexandru Pînzari
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Там отметили, что к настоящему моменту пятеро граждан Молдовы находятся в медучреждениях с травмами различной степени тяжести – четверо помещены в местную больницу Святого Пантелеймона и один – в больницу Флоряска в Бухаресте.

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"Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы следит за ситуацией после ДТП, а в случае необходимости готов подключиться для транспортировки соотечественников", - уточнили в ведомстве.

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