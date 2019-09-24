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Милиция

Кровавая расправа в Тирасполе - неизвестный произвел 10 выстрелов и скрылся

© Sputnik / Irina Leahova
Происшествия
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Убийца устроил кровавую расправу на спортплощадке во дворе одной из школ приднестровского региона, после чего скрылся в неизвестном направлении.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Утром во вторник на территории тираспольской школы №12 неизвестный в упор расстрелял мужчину, который занимался физическими упражнениями на спортплощадке.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
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Случайным свидетелем кровавой расправы стал школьный сторож, который немедленно вызвал сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил сотрудникам милиции, что услышал около 10 выстрелов из огнестрельного оружия.

Как сообщил очевидец, неизвестный скрылся с места преступления на велосипеде, он был облачен в темную одежду. На месте преступления обнаружены стреляные гильзы.

Как сообщают левобережные СМИ, личность погибшего установлена – это житель Тирасполя, ранее судимый 51-летний Василий Караман.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги:
Тирасполь, расследование, физическая расправа, расправа, убийство


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