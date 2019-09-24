Кровавая расправа в Тирасполе - неизвестный произвел 10 выстрелов и скрылся

Убийца устроил кровавую расправу на спортплощадке во дворе одной из школ приднестровского региона, после чего скрылся в неизвестном направлении.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Утром во вторник на территории тираспольской школы №12 неизвестный в упор расстрелял мужчину, который занимался физическими упражнениями на спортплощадке.

Случайным свидетелем кровавой расправы стал школьный сторож, который немедленно вызвал сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил сотрудникам милиции, что услышал около 10 выстрелов из огнестрельного оружия.

Как сообщил очевидец, неизвестный скрылся с места преступления на велосипеде, он был облачен в темную одежду. На месте преступления обнаружены стреляные гильзы.

Как сообщают левобережные СМИ, личность погибшего установлена – это житель Тирасполя, ранее судимый 51-летний Василий Караман.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK