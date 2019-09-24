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Работницы интимных услуг

Француз хотел увезти двух гражданок Молдовы и превратить их в секс-рабынь

AP Photo/Boris Grdanoski
Происшествия
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Правоохранительные органы страны выявили двух жертв, но не исключают, что кто-либо еще мог попасться на удочку иностранца.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел задержали гражданина Франции по подозрению в том, что он склонил двух гражданок Молдовы к занятию проституцией за границей. Об этом сообщили во вторник в Генпрокуратуре страны. 

Сексуальное рабство
CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело.

Операцию по задержанию провели в Международном аэропорту Кишинева. Как выяснило следствие, иностранец пообещал девушкам 21 года и 29 лет хорошие условия "работы" и высокую оплату за предоставление сексуальных услуг во Франции. Также он обязался оплатить перелет и обеспечить женщин жилплощадью.

Согласно молдавскому законодательству, иностранцу грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Правоохранители проверяют, были ли у иностранца сообщники, а также мог ли он раньше уже вывезти кого-то по той же схеме.

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