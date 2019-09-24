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Конопля

Наркоторговец работал внимательно, но все равно попал в руки правосудия

CC0 / Pixabay / herbalhemp
Происшествия
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В саду жителя Хынчештского района обнаружили участки, где он выращивал марихуану, которую затем обрабатывал и продавал.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Прокуратура Хынчештского района направила в суд материалы дела, открытого на жителя села София, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили во вторник в Генпрокуратуре страны. 

Полиция. Архивное фото.
© Sputnik / Alexey Filippov
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Как выяснило следствие, мужчина хранил у себя около полутора килограммов наркотиков, которые намеревался продать.

Обвиняемый уже ранее привлекался к уголовной ответственности, поэтому на этот раз действовал крайне осторожно. Раскрыть его деятельность удалось лишь благодаря действиям следователя под прикрытием. Он представился клиентом и совершил контрольную закупку.

Позже в саду наркоторговца обнаружили участки, где он выращивал марихуану.

Нарушителя поместили под арест. Он признался в содеянном.

Сейчас ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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